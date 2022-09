Memorial Fabrizio Caputo, ricordo e solidarietà

L'intervista al presidente dell'Air basket Termoli Manrico Pitardi

TERMOLI. Si conclude con un gesto di solidarietà il primo Memorial “Fabrizio Caputo”.

«Anche se l’Air Basket perde i primi due game contro University Basket Potenza e Svevia Pallacanestro Lucera (che si aggiudica la vittoria del torneo), possiamo essere orgogliosi di aver organizzato e ospitato questo evento, all’insegna dello sport e della solidarietà, valori alla base della nostra società.

Un torneo amichevole che ha comunque saputo regalare emozioni e ha permesso di testare la squadra in vista dell’inizio del campionato di Serie C-Gold previsto per il 9 ottobre 2022.

Alla famiglia Caputo, che ha consegnato personalmente i premi alle squadre assieme all’assessore Michele Marone, la vicinanza di tutte le società in gara con la speranza che lo sport possa colmare, almeno in parte, una mancanza che rimarrà per sempre nei nostri cuori», il messaggio della società.

Sempre indelebile il ricordo del giovane che perse la vita in un tragico incidente stradale, amico del basket assieme alla famiglia, presenti sugli spalti del PalaSabetta anche i genitori.

A vincere è stata la franchigia di Lucera, che poi hanno affrontato il Potenza.

In ogni caso ottime le indicazioni per il coach Vito Console, in vista dell'imminente inizio del campionato. Il roster è composto da 4 cestisti reduci dalla precedente annata e tutti nuovi ingaggi. Il debutto avrà luogo contro l'Amatori Pescara, sempre al PalaSabetta, tra due settimane.

