"I❤🏀This Game": il nuovo look del PalaSabetta

IN CAMPO gio 29 settembre 2022

TERMOLI. Siamo tornati a vedere il Basket per il torneo pre campionato, per quanto riguarda l'Air Basket Italiangas Termoli che anche quest'anno disputerĂ il torneo di Serie C Gold.

Il torneo pre campionato è stato organizzato per il Memorial dedicato a Fabrizio Caputo, il ragazzo di Termoli che il 16 Luglio scorso perse la vita tragicamente in un incidente stradale.

Fabrizio e la sua famiglia erano amici e main sponsor dell'Air basket.

Istituire questo memorial in ricordo di Fabrizio è stato emozionante, ancora oggi la sua memoria ci rende tristi, il plauso va ai dirigenti che hanno preso questa decisione.

Al PalaSabetta è stato dato un tocco degno da palazzetto dello sport.

"I❤🏀This Game", una grossa e bellissima scritta su un telone che avvolge in parte la struttura facendo assumere una spettacolare immagine.

Il presidente Manrico Pitardi ed i suoi più stretti collaboratori, hanno avuto un’intuizione geniale. Questo restyling ci fa pensare che oggi abbiamo una casa dello sport termolese tutta nuova. A volte non ci si può credere che con poco si riesca a fare molto.

I giocatori che venivano da realtĂ con aspettative maggiori delle nostre, li abbiamo visti addirittura fotografare la parete.

L’Air, possiamo dirlo prima ancora di cominciare la nuova stagione, ha già vinto la sua prima partita, con questo spettacolo, per il senso della vista. Il campionato inizierà il prossimo 8 ottobre.