Amichevole di lusso al PalaSabetta: Air basket Termoli si "testa" col Vasto

Amichevole di lusso al PalaSabetta: Air basket Termoli in campo col Vasto: parla il coach Vito Console

TERMOLI. A poco più di una settimana dall’inizio della nuova stagione in serie C Gold per l’Air Basket Italiangas Termoli amichevole di lusso nel pomeriggio al PalaSabetta contro il Vasto, squadra della stessa serie che ritroverà in campionato.

La squadra di coach Vito Console ha dato incoraggianti segnali di buona tenuta anche se come ci ha detto il coach in una intervista a parte si è ancora un po’ in ritardo rispetto alle altre del girone.

Ma per affinare la squadra e presentarla lucida all’esordio in casa il prossimo 9 ottobre contro la Pallacanestro Pescara ci sono ancora 10 giorni e partite seppur amichevoli come quelle del Memorial Caputo di domenica scorsa e quella di oggi pomeriggio contro il Vasto Basket, vinta comunque dai termolesi, hanno comunque già dato delle ottime indicazioni e a parte i volti noti che già conoscevamo come Claudio Suriano, Silvio Marinaro, Gaston Fredes, Daniel Cappella e Nicolas Del Grande, abbiamo potuto ammirare un autentico peperino sgusciante come un’anguilla nonostante un fisico non da granatiere, è uno davvero tosto fisicamente e pure cattivo quanto basta il Georgiano Kakha Zghenti, non scherza nemmeno il Lettone Kalvis Sprude, come anche Luka Cepic, molto bene Fetàh Audin Albanese di origine ma nato in Italia e vissuto in Toscana, Lorenzo Torlontano, Simone Mascolo e Mattia Gangale, ma stanno per far parte del roster a disposizione del coach Console altri nuovi innesti.

Quest’anno facendo i dovuti scongiuri ci pare una squadra molto tosta e anche tecnicamente ben predisposta.

Questa la prima giornata del nuovo campionato di serie C Gold 22/23:

Olimpia Mosciano-Teate Chieti

Unibasket Lanciano-NB Aquilano

Air Basket Termoli-Pallacanestro Pescara

New Fortitudo Isernia-Magic Basket Chieti

Vasto Basket Bk20.20-Roseto.

Galleria fotografica