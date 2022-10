Italiangas Air Basket Termoli pronta alla prima palla a due

TERMOLI. Presentate nella splendida cornice di Villa Livia, oggi all’ora di pranzo, la nuova squadra dell’Air Basket Italiangas Termoli e le nuove divise da gioco. Caratteristiche fondamentali di entrambe le divise sono i colori bianco e blu che da sempre contraddistinguono la squadra, logo e numero dorato in contrasto e il main sponsor Italiangas, accompagnato dal secondo sponsor Molipack sui fianchi.

Le divise verranno indossate in tutti gli incontri ufficiali già da domenica prossima per il debutto in campionato di Serie C-Gold 2022-23 contro l’Amatori Basket Pescara.

Quella bianca per le partite casalinghe, quella con il fondo blu per le gare in trasferta.

Una nuova squadra formata dal neo coach putignanese Vito Console, che vanta per il momento 12 giocatori nel roster; tuttavia a breve un altro play si aggiungerà alla rosa.

Tutto è pronto per l’inizio della nuova stagione che vedrà subito al PalaSabetta l’arrivo di una delle pretendenti alla vittoria di campionato l’Amatori Pescara Basket.

La franchigia, come ha detto Console, seppur non ancora al 100% della forma, avendo anche iniziato un po’ in ritardo rispetto alle altre la preparazione, di sicuro non si farà trovare impreparata a palla a due di Domenica 9 ottobre alle 18.

Della squadra dello scorso anno sono rimasti il capitano Silvio Marinaro, Claudio Desiderio, Gaston Fredes e Nicolas Del Grande, gli altri tutti nuovi innesti: Mitirich Mykhailo, play ucraino classe 2003 alto 188 centimetri; Nicolas D’Arrico, play italo-argentino classe 1993, cm198; Mattia Gangala guardia, classe 2000, cm190; Simone Mascoli, ala, classe 1999, cm 200; Zghenti Kakha (detto Bubu), guardia, Georgia classe 2000, cm 199; Sprude Kalvis, ala-centro Lettonia, classe 1987, cm 203; Lorenzo Torlontano, ala-centro, classe 2000, cm 206; Avdiu Fetah, centro, italo-albanese, classe 2002, cm 205.

Coach Vito Console, assistant coach Michele Bertinelli, preparatore atletico Ludovico Staniscia, presidente Manrico Pitardi, direttore generale Basso Lanzone, medico sociale Tito Santoro.

Al vernissage di Villa Livia presente anche l’assessore Michele Barile, il main sponsor Antonio De Marinis della Italiangas e tutto lo staff organizzativo della società, a cominciare dai creatori del sito Web Air Basket che ringraziamo per averci fornito il materiale fotografico della rosa dei giocatori e staff tecnico, Tony Mileti eclettico punto di riferimento della società, Enrico Sabetta come uomo di basket, la quota rosa dello staff organizzativo e tutti i supporter.

Appuntamento al PalaSabetta domenica 9 ottobre ore 18 e che il basket sia con voi.

Galleria fotografica