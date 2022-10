Vigilia del debutto in Serie C Gold, i piani ambiziosi dell'Italiangas Air Basket Termoli

Italiangas Air Basket Termoli: l'intervista al presidente Manrico Pitardi

TERMOLI. Archiviata la presentazione di giovedì scorso a Villa Livia, è giornata di vigilia per la Italiangas Air Basket Termoli, che domani sera debutta al PalaSabetta contro il Pescara Basket, subito un esordio impegnativo.





Il quintetto termolese, guidato da coach Vito Console, ha l’obiettivo di migliorare la posizione maturata lo scorso anno. Una stagione, quella chiusa nella primavera 2022 che ha visto pagare un po’ di inesperienza rispetto alla categoria, la Serie C Gold, e con un roster troppo limitato.





Piani più ambiziosi dunque per patron Manrico Pitardi, anche perché la rosa è stata rivoluzionata, con solo quattro riconferme: il capitano Silvio Marinaro, il suo vice Claudio Suriano, Gaston Fredes e Nicolas Del Grande. Nuovo anche colui che guiderà la squadra dalla panchina il coach Vito Console da Putignano che ha sostituito coach Miky Del Vecchio.





L’esordio casalingo, domenica 9 ottobre alle 18, è subito match di cartello perché al PalaSabetta arriva la Pescara Basket che ha già dichiarato le sue intenzioni di vittoria del campionato.

I cestisti termolesi sono in “training” da un mese circa, hanno disputato alcune amichevoli di spessore e non hanno certo fatto brutta figura, la preparazione come anche ci ha spiegato coach Console non è ancora completata al 100%, ma questo non rappresenta un problema.





Domenica ci ha detto che non si faranno cogliere impreparati. Dando uno sguardo al parco giocatori, troviamo atleti di spessore come il play Ucraino Mitirich 19 anni, il 22enne guardia Gangala, il fortissimo guardia Georgiano 22enne Zghenti, soprannominato Bubu, che già ha mostrato le sue notevoli doti di velocità e di come si sa svincolare dalle marcature, ma anche il pescarese Torlontano, il più alto di tutti, con 206 cm da ala-centro.





Durante la presentazione a Villa Livia era atteso anche un altro giocatore italo-argentino, ma un problema di famiglia lo ha bloccato momentaneamente, dovrebbe comunque arrivare al più presto.





La società ha fatto molti sacrifici per allestire la squadra quest’anno, aiutata anche dai riconfermati main sponsor, Italiangas e Molipack. Tutti al PalaSabetta per la prima palla a due dell’anno, domani sera alle 18.





Galleria fotografica