Italiangas Air Basket Termoli cerca un riscatto "Magic" a Chieti

TERMOLI. L’Italiangas Air basket Termoli cerca il riscatto dopo la “prima” di domenica scorsa al PalaSabetta contro l’Amatori Pescara.

Si viaggia in direzione Chieti, contro un avversario che a Termoli conoscono bene, il Magic.

L’obiettivo è raggiungere al più presto una condizione fisica completa, vista la preparazione avviata in leggero ritardo rispetto alla concorrenza, per poter competere al meglio.

Il Magic Chieti ha bagnato l’esordio con una vittoria in trasferta e ora davanti al proprio pubblico vuole ottenere la seconda vittoria e continuare a punteggio pieno il cammino seppur solo all’alba di questa stagione.

Di contro i nostri ragazzi guardando anche il roster, e avendoli visti in precampionato in campo, sembrano davvero in gamba, insomma hanno dei bei numeri tecnici, secondo noi una volta che saranno brillantemente in forma, Vito Console il coach avrà a disposizione un quintetto di tutto rispetto che alla lunga riuscirà a dare sia le risposte cercate, ma soprattutto anche diverse soddisfazioni.

Palla a due alle 18, nella palestra Piana Vincolato, di via Madonna della Vittoria.

Foto del servizio fonte sito Air Basket.