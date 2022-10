Italiangas Air Termoli a caccia del primo successo al PalaSabetta

TERMOLI. Terza giornata del campionato di Serie C Gold di basket e si torna a giocare al PalaSabetta di Termoli, contro il Teate basket.

I ragazzi tutti su di morale dopo aver violato la scorsa settimana il temutissimo PalaDyaco di Chieti contro la più temuta delle due squadre teatine presenti in questo campionato, reduci peraltro dalla vittoria di Isernia e il quintetto di coach Console dalla sconfitta casalinga all’esordio contro l’Amatori Pescara.

C’erano tutti gli ingredienti per essere un po’ preoccupati, poi invece sul parquet sono sparite tutte le preoccupazioni e l’Air Termoli ha condotto le danze per tutti e quattro i periodi finendo anche in crescendo con 10 punti di vantaggio 80-70.

Il calendario ha voluto che l’avversario di questa sera sia proprio l’altra squadra di Chieti, il Teate Baket Ssd che ha zero punti in classifica per effetto delle due sconfitte nelle prime due giornate.

Sia chiaro che questo non autorizza i locali a pensare che questa partita del tardo pomeriggio sia solo una formalità, tutt’altro semmai deve essere una occasione per confermare che la bellissima vittoria di Chieti, non sia stata frutto del caso.

Palla a due ore 18 e confidiamo come sempre in un palazzetto pieno per far sentire ai ragazzi la vicinanza del tifo.