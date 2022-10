Il PalaSabetta applaude la vittoria dell'Italiangas Air Termoli sul Teate basket

Italiangas Air basket Termoli-Teate basket al PalaSabetta

TERMOLI. Dopo la prima vittoria in trasferta, alla terza di campionato, il PalaSabetta applaude anche il primo successo casalingo.

Roster competitivo, quello dell’Italiangas Air Basket Termoli, che ieri ha battuto il Teate basket 90-73, un divario di 17 punti che evidenzia la forza del quintetto guidato da coach Vito Console.

Un back to back contro le due formazioni di Chieti che ha fruttato 4 punti in sette giorni.

Spiccano le prestazioni dei singoli in un collettivo work in progresso, come quella del lettone Kalvis Sprude, che proviene da quel mondo baltico baciato dal talento e dalla storia nella pallacanestro, prestanza fisica e concretezza sottocanestro, caratteristiche che lo scorso anno difettarono e non poco, specie nella regular season. Ieri sera, Kalvis è stato anche sfortunato, a causa di una gomitata involontaria subita al volto, la cui ferita ha necessitato di un trasferimento al vicino Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo.

Gioco di squadra già evidente e a inizio stagione non è sempre così scontato.

Ora l’attenzione è rivolta alla prossima trasferta, contro l’ostico Nuovo basket aquilano.

