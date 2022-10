L'Italiangas Air Basket Termoli tenta il tris sul parquet aquilano

TERMOLI. Quarta giornata del campionato di serie C Gold di Basket e la squadra di coach Console va in casa della momentanea prima in classifica a punteggio pieno, il Nuovo Basket Aquilano. La squadra del coach Marcelo Zubiran, che quest’anno ha deciso di tornare a recitare un ruolo da protagonista in questa serie, domenica è decisissima a prendersi l’intera posta in palio, ma forse dovrebbero fare prima i conti con l’oste.

Quest’anno l’Air è decisamente una squadra nuova che sa bene cosa vuole, non è la squadra spaesata e senza obiettivi certi come per tutta la prima e anche una fetta della seconda parte di stagione scorsa. Quest’anno, a parte l’esordio perso in casa contro la corazzata Pescara Basket, alla quale comunque ha dato gran filo da torcere, ha violato il PalaDyaco di Chieti contro il Magic e domenica scorsa ha strapazzato l’altra squadra teatina il Teate Basket.

A L’Aquila i nostri lo sanno che sarà dura, ma è certo che sarà dura per gli aquilani, questo è un dato di fatto. Tornare a casa avendo fatto bene al PalaAngeli, sarebbe una iniezione di autostima che potrà caratterizzare tutta la stagione in positivo.

Domenica, 30 ottobre 2022

ASDNUOVO BASKET AQUILANO vs AIR ITALIANGAS BASKET TERMOLI

18:00 | PalaAngeli - Via Antonetti P C. Sant'Elia 1, 67100 L'AQUILA (AQ)

Galleria fotografica