Si interrompe all'Aquila la striscia vincente dell'Italiangas Air Termoli

TERMOLI. Dopo la doppietta maturata a discapito delle formazioni teatine, il Nuovo Basket Aquilano stoppa il ciclo di vittorie dell'Italiangas Air Basket Termoli, che è uscito sconfitto 77-60 nel match di questa sera.

Partita combattuta nella prima metà di gioco e messa in cassaforte negli ultimi due quarti dalla squadra di casa, imbattuta, che continua ad essere leader della classifica.

Il quintetto di coach Console termolesi ha tenuto testa e in più di un'occasione hanno messo anche il naso avanti nei primi due quarti, poi nel terzo e quarto gli aquilani hanno preso il largo e per gli adriatici non c'è stato più nulla da fare.