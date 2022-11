Aria di derby al PalaSabetta: arriva la New Fortitudo Isernia

TERMOLI. Dopo la sconfitta di domenica scorsa all’Aquila, profuma di derby il match in programma oggi al PalaSabetta, L'Italiangas Air Basket Termoli attende l'arrivo della New Fortitudo Isernia. I pentri vengono dalla vittoria contro l’Olimpia Mosciano e hanno gli stessi punti dei termolesi, che, invece, vogliono tornare a vincere dopo la sconfitta di 7 giorni fa, maturata per l’imprecisione sul tiro da 3, a differenza degli avversari.

«Palla a 2 alle 18, abbiamo un derby da vincere! Tutti al PalaSabetta», l’invito alla tifoseria.