Air Termoli esonera il coach Vito Console, la squadra affidata a Valerio Corvino

TERMOLI. L'inizio di campionato di serie C Gold non era stato affatto malvagio, ma qualcosa non deve aver funzionato alla perfezione, evidentemente.

L'Air Termoli comunica l’esonero dell’allenatore Vito Console. La società ringrazia coach Console per il lavoro svolto sino a oggi e per la grande professionalità e la grande umanità dimostrate durante tutto il periodo del suo incarico, augurando allo stesso le migliori fortune.

La squadra è stata affidata al nuovo coach Valerio Corvino