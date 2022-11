Le redini dell'Air Termoli nelle mani di Valerio Corvino, il "Pupo nero"

TERMOLI. Valerio Corvino è il nuovo coach dell’Air Termoli. Da martedì ha preso il posto dell’esonerato Vito Console.

Corvino ha dei trascorsi da play come giocatore avendo girato molti parquet italiani.

Nell’estate 2013 è diventato anche campione del Mondo con la nazionale Over 40. Da qualche anno allenatore, conosce bene le categorie come la serie C Gold, ma conosce bene anche Termoli, dove ha diversi amici, primo fra tutti il presidente Manrico Pitardi. Infatti, sulla costa molisana era solito venire in vacanza.

Anche con alcuni cestisti aveva avuto già esperienza, vedi Simone Mascoli.

Da giocatore, come ci spiega nella sua prima intervista rilasciata a Termolionline, era stato soprannominato “Pupo nero”, l’ultima squadra allenata da Corvino è stata la Dai Optical Virtus Molfetta. A lui e alla franchigia adriatica un grande in bocca al lupo.

