L'Air Basket Termoli cerca la vittoria a Roseto

TERMOLI. Questa sera, alle ore 20, a Roseto in anticipo l'Air Basket Termoli giocherà per la sesta di andata in serie C Gold, contro la locale squadra.

Sarà anche l'esordio, in panchina, per il nuovo coach Valerio Corvino per i termolesi, arrivato in settimana dopo l'improvviso esonero di coach Vito Console. Un esordio difficile sul campo Rosetano per coach Corvino. La squadra la conosce e ha anche allenato in passato Mascoli, vedremo stasera dopo la sconfitta contro l'Isernia di domenica scorsa se la squadra ha assorbito il passo falso.

Anche coach Ernesto Francani del Roseto dal sito della squadra, abruzzese presenta con sue parole così la gara di stasera, “Sarà una partita molto difficile. Loro sono un’ottima squadra, lunga e qualitativa, e il cambio di allenatore darà sicuramente lo scossone per provare a farci lo scherzetto. L’assenza di Maiga peserà molto, dovremo fare di necessità virtù”.

Appuntamento quindi a stasera, sabato 12 novembre, alle ore 20 al PalaMaggetti con ingresso gratuito. La gara sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook e il canale YouTube del Roseto Basket 2020.