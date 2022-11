Air Termoli sconfitto a Roseto, debutto in salita del nuovo coach

TERMOLI. Il debutto del nuovo coach Valerio Corvino non viene bagnato da una vittoria, ma da una sonora sconfitta. Roseto a valanga 81-53 sull'Air Termoli. Si tratta della terza sconfitta consecutiva e l'attesa scossa non c'è stata. Anzi, questa è arrivata con un divario nettamente superiore alle gare con Isernia e l'Aquila.

Nel primo quarto partenza in salita per i termolesi, che dopo pochi minuti dalla palla a due erano sotto 11-2.

Timido tentativo di recupero nel secondo quarto, ma dopo l'intervallo ancora una volta la squadra è apparsa come bloccata. I rosetani erano sul parquet, dopo aver perso un giocatore importante per infortunio, con due cestisti del 2004 e due del 2005, eppure non cambiava nulla, anzi il risultato lievitava sempre di più a loro favore. Scarsa precisione dal campo, con ben sei tentativi da 3 falliti in sequenza.

Il nuovo trainer nei prossimi giorni avrà un duro lavoro per rimettere in riga la squadra che purtroppo oggi ha fatto un passo decisamente indietro contro un Roseto giovanissimo ma implacabile.