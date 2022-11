"Aria" di derby al PalaSabetta: c'è Termoli-Vasto

TERMOLI. L’Air basket Termoli cerca di invertire una tendenza che si è fatta assai pericolosa, quella delle ultime tre giornate, dove sono arrivate altrettante sconfitte e in mezzo anche il turnover della guida tecnica, con l’avvento di Valerio Corvino dopo l’addio di Vito Console.

In programma sul parquet di via Ischia il derby contro il Vasto basket.

Domani sera, alle 18, il PalaSabetta deve debordare di tifo urlante per diventare il sesto uomo in campo, secondo la squadra deve scrollarsi di dosso quell’impasse manifestato in modo davvero esplicito sabato scorso a Roseto degli Abruzzi.

Può succedere sia chiaro, ma non deve accadere più e allora quale miglior occasione questa contro il Vasto visto che hanno gli stessi nostri punti in classifica e con l’occasione di lasciarceli alle spalle, poi se ci aggiungiamo un po’ di sano campanilismo tra vicini di casa.

Tutto il palazzetto deve ribollire di tifo, sarà anche l’esordio in casa per il nuovo coach Valerio Corvino, quindi motivazioni in più per cercare di centrare la terza vittoria in questo campionato che almeno in classifica è molto corta se si pensa che la prima in classifica ha 10 punti, solo 6 in più, tutto quindi è ancora in ballo, una vittoria contro i vastesi potrebbe anche valere doppio.