«Tutti al Palazzetto»

TERMOLI. Una vera e propria chiamata agli spalti, quelli del PalaSabetta, da parte dei supporter dell'Air basket Termoli, che oggi alle 18, in via Ischia, affronta il Vasto basket, in un derby dell'Adriatico davvero sentito. «Tutti al palazzetto», lo striscione che i tifosi hanno realizzato per questa sfida del campionato di serie C Gold.