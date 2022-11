Airino basket Termoli battuto dall'Ortona

TERMOLI. Sconfitta in casa per l'Airino basket Termoli, impegnato nel quarto turno d'andata del torneo di Promozione maschile Abruzzo-Molise.

A superare 57-41 i cestisti locali è stato il Gio basket Ortona.

Sconfitta amarissima, per il team di Coppola contro la giovane compagine di Ortona che fa suo il match con la giusta sfrontatezza.

La partita è indirizzata subito sui giusti binari per i ragazzi di Ciminieri, che non soffrono in nessuna maniera la difesa dei locali che le provano tutte durante tutto il match alternando difesa a Uomo e zona.

La sensazione durante tutta la partita, che nel momento di cedere sotto la forza dell'esperienza di De Fenza & c. che si avvicinavano sotto la doppia cifra di scarto, i ragazzi della Gio bk riuscivano, con le giuste giocate tecniche, ad allontanarsi di nuovo. Difatti i padroni di casa non sono mai riusciti a ricucire lo strappo nel punteggio sin dal primo quarto con delle cattivissime percentuali al tiro frutto della fretta e mai della giocata tecnica.

I TABELLINI

De Fenza 14 Fanelli 9 Martino 8 Ardanese 5 Pascucci 3 Calenda 2 Marone, Gregoretti, Benaduce, Travaglini, Spontoni, Silos,

All. Coppola Salvatore

Gio bk Ortona

D'Angelo 16 Congedo 10 Ayala 8 Di Sipio 6 Chiarini 6 Massone 4 Di Raimondo 3 Iarlori 2 Brandimarte 2 D'Angelo.

All. Ciminieri Gaetano