Dopo 4 stop di fila l'Air basket Termoli riparte da Mosciano

TERMOLI. Basket termolese in cerca di riscatto dopo 4 sconfitte di fila, due nella nuova gestione Corvino.

L’Air Termoli è di scena ancora una volta in terra abruzzese, contro l’OIimpia Mosciano, ma sul parquet di Teramo.

Massima concentrazione è quella che viene richiesta con la palla a 2 delle 18.

Dopo 4 sconfitte consecutive per Marinaro & Co. è giunta l’ora di scrollarsi di dosso tutte le problematiche di natura mentale che li hanno contraddistinti in questo filotto di sconfitte, perché è proprio questo il problema che è apparso evidente, soprattutto nell'ultima gara con il Vasto.

Il quintetto non ha giocato con spirito di squadra, ma sembrava che ognuno giocasse per sé e naturalmente tutto ciò poi si vede sul campo dove abbondano errori sopra errori, nervosismo che poi porta inevitabilmente a subire sconfitte evitabili come quella contro il Vasto.

Proprio la squadra vastese, che certamente non ha nulla più dell’Air Termoli, ci ha dato questa dimostrazione di cosa voglia dire giocare da squadra unita e cosa invece voglia significare giocare per conto proprio.

Occorre ricominciare a giocare come è avvenuto nelle prime giornate, anche per valorizzare i tanti sacrifici fatti dalla società, i giocatori acquistati, anche il cambio di allenatore, che per ora non ha portato risultati e nemmeno la tanto agognata svolta, ma certamente il coach non ha nessuna colpa nell’acchito al nuovo spogliatoio.

Quindi, ragazzi, testa bassa e lavorare.

Il tifo è con voi sempre e comunque ma ora è tempo di tornare a vincere, a cominciare da stasera a Teramo.

Galleria fotografica