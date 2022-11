Air basket Termoli inverte la rotta e batte l'Olimpia Mosciano

TERMOLI. L’Air basket Termoli riesce a invertire la rotta e dopo 4 stop di fila, con in mezzo il turnover nella guida tecnica, e con un bel 88-78 espugna il parquet di Teramo, battendo l’Olimpia Mosciano.

Impresa compiuta su un campo ostico, col quintetto di Corvino subito partito a razzo e il primo quarto si è chiuso con un eloquente 30 a 17, seconda frazione che ha visto un tentativo di rimonta (28-22).

Al ritorno dall’intervallo il divario si è attestato, permettendo di celebrare la vittoria alla sirena finale.

Non è dato sapere se questa bella performance di oggi a Teramo sia stata una conseguenza di una strigliata fatta dalla società in settimana, fatto sta che stasera abbiamo visto una squadra che in difesa era attenta, sotto canestro e nei tiri da 3 hanno fatto davvero cose egregie, insomma abbiamo visto una squadra, un vero gruppo vincente, ora però bisogna dare un seguito che stasera non sia stato solo un fuoco di paglia.