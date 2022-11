Ancora una sconfitta per l'Airino basket Termoli in Promozione

TERMOLI. Ancora una sconfitta casalinga per l'Airino basket Termoli, nel campionato di promozione Abruzzo-Molise, giunto alla quinta giornata.

I cestisti locali hanno ceduto il passo contro il quintetto di M&F Giulianova 52-68.

Altro referto giallo, per i ragazzi dell'Airino che non riescono a muovere la classifica disputando una buonissima gara contro il quotato M&F Giulianova, squadra esperta dalle altissime percentuali al tiro dall'arco.

Nel primo quarto i molisani spingono e chiudono il quarto davanti di un solo punto 21-20 dando l'impressione di essere in palla e motivatissimi.

Illusione spenta nella seconda frazione del primo tempo che non lascia scampo ai molisani che subiscono un parziale, di 10-26 frutto dalle altissime percentuali dall'arco dei Giuliesi con tiri aperti e costruiti.

La ripresa dei Gialloblù non si fa attendere, con terzo quarto a fari spenti e in controtendenza del primo tempo dove si è segnato tantissimo, infatti il parziale dice tutto 8-6, che lascia apparecchiato un ultimo quarto, in rimonta, fino all'ottavo minuto dove sul meno 7 una bomba del riportava gli abruzzesi sulla doppia cifra di vantaggio e tagliando le gambe definitivamente per i tentavi di riacciuffare il risultato.

Nulla di compromesso ma tanto rammarico, con tre trasferte consecutive. Da affrontare, che dovranno temperare carattere e team. A Natale si tireranno le somme del gran lavoro su cui si sta investendo.

IL TABELLINO

Airino bk Termoli:

Fanelli 15 Cau 10 Barrasso 9 Ardanese 7 Benaduce 5 Marone 2 Spontoni 2 De Fenza 2 Gioia, Pascucci, Silos n. e.

All. Coppola Salvatore.

M&F Adriatica

Mincarelli 18 Cannavina 15 Maggitti 9 Rea 9 Washington 6 Pinciotti 5 Ferzetti 4 Sperando 3 Angelini,

All. Chiappini M.

Arbitri:

Santoprete Di Rieti

Mulinelli di Cepagatti

Usciti per 5 falli: De Fenza, Cau, Benaduce (Airino)

Parziali

21/20 - 31/46(10/26)

39/42(8/6) - 52/68(13/16)