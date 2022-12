Airino basket Termoli in trasferta a Loreto Aprutino

TERMOLI. Trasferta di recupero infrasettimanale per gli atleti dell'Airino basket Termoli, impegnati stasera alle 20.30 nella gara valida per la prima giornata del Campionato di Promozione.

I gialloblù saranno di scena al campo polivalente di Loreto Aprutino contro la squadra locale del Basket Academy. La classifica sorride agli abruzzesi che con la vittoria contro Ortona sono a due punti e un passo in più sui molisani. Sarà una partita delicata e combattuta per parità di livello tecnico e ricerca dei due punti importanti per entrambi i team.

I ragazzi di coach Coppola devono ancora dimostrare il loro valore e questa sarà un'occasione per accendere quella scintilla che è mancata nei primi incontri. Partita importante prima di affrontare due turni esterni consecutivi con squadre di alta classifica.