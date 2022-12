Il cestista bulgaro Erik Dimitrov rafforza il roster dell'Air basket Termoli

TERMOLI. Corre ai ripari la società dell’Air basket Termoli, che deve sostituire due cestisti di rilievo del roster, purtroppo infortunati. In attesa del loro reintegro a pieno titolo, c’è da risalire la china e per questo è entrato in gruppo Erik Dimitrov, ala-guardia bulgara, chiamato a non far sentire troppo l’assenza di Gaston e D’Arrigo.

Prossimo impegno, il primo di 4 match da disputare in 10 giorni, è quello casalingo al PalaSabetta contro il Lanciano.

Il quintetto guidato da Corvino deve dare conferma della bella prestazione con vittoria di domenica scorsa a Teramo contro l’Olimpia Mosciano.

