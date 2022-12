Air basket Termoli vince in rimonta sull'Unibasket Lanciano

Air basket Termoli-Unibasket Lanciano: intervista al coach Valerio Corvino

TERMOLI. Ritorna in striscia vincente l’Air basket Termoli, che bissa il successo di domenica scorsa contro l’Olimpia Mosciano e abbatte anche l’Unibasket Lanciano.

A referto il 76-65 finale al PalaSabetta, divenuto una bolgia nel sostegno che mai viene fatto mancare al quintetto di patron Manrico Pitardi, guidato da 4 partite dal coach Valerio Corvino.

Quarta vittoria nel torneo di serie C Gold e otto punti in classifica.





Un incontro a intermittenza, con primo e terzo quarto in mano ai frentani, gli altri due alla Air Termoli, che nell’ultimo segmento ha fatto l’allungo decisivo, anche grazie al contributo fornito dalla new entry Erik Dimitrov, capace di mettere a segno due bombe. A frutto anche alcune variazioni tattiche, che saranno a regime col girone di ritorno, che inizia già a metà settimana. Si va nella tana di una delle pretendenti alla vittoria del campionato il Pescara Basket e in tutto saranno 4 partite in 10 giorni.

