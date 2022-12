Impegni ravvicinati per l'Airino basket Termoli: sconfitta a Loreto Aprutino e vittoria a Spoltore

TERMOLI. Il basket a dicembre schiaccia sull'acceleratore e come accade in altri contesti, valo stesso anche nel torneo di Promozione abruzzese-molisana, dove l'Airino basket Termoli ha giocato due match tra giovedì primo dicembre (di recupero) e domenica scorsa, 4 dicembre.

Una vittoria e una sconfitta il bilancio della franchigia di coach Salvatore Coppola, battuta in trasferta a Loreto Aprutino 71-58 giovedì scorso, ma capace di espugnare il parquet di Spoltore 2 giorni fa con un 49-46 molto avvincente.

Nel recupero infrasettimanale, della prima giornata di campionato, sugli alti colli del vestino, i ragazzi di Coppola perdono contattato dalla gara solo nell'ultimo quarto, dove i numeri impietosamente condannano i molisani alla quarta sconfitta consecutiva. Partita sempre in equilibrio con vantaggi minimi, con i padroni di casa ben allenata da coach Di Carmine, sempre con un pizzico di determinazione e maggior presenza sia sotto le plance, e sia con percentuali realizzative più alte. Le aspettative erano altre per questa partita per i Gialloblù, e come si suole dire sempre testa bassa e pedalare, ore prendersi qualche soddisfazione in questo anno sportivo.

Tuttavia, dopo quattro sconfitte consecutive, l'Airino con una prova d'orgoglio e tutta difesa riesce a centrare il primo successo del suo campionato. Questo risultato alza il morale e da una dimensione nuova a tutto il team che ha lottato su ogni pallone, e sulle cattive percentuali offensive ha pensato bene di costruire la vittoria da dietro: difesa collaborazione e sacrificio.

I ragazzi di De Santis hanno trovato un osso durissimo, inaspettato per la classifica odierna, e loro malgrado rimanendo sempre attaccati alla linea della partita cedono solo nei secondi finali per un eventuale tempo supplementare. Tema della partita coprirsi sotto le plance, con una difesa a zona, tutelando i lunghi dalle scorribande abruzzesi, e contropiede.

Morale più alto adesso sulle rive dell'adriatico, un solo piccolo passo, a tanti altri che potranno aggiungersi solo con la giusta mentalità di lavoro.

Galleria fotografica