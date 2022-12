Trasferta "difficile" ma non impossibile, Air basket Termoli tenta l'impresa a Pescara

TERMOLI. Dopo la seconda vittoria consecutiva ottenuta domenica sera contro il Lanciano al PalaSabetta, l’Air basket Termoli insegue il tris, anche se l’ostacolo è di quelli davvero ostici, come l’Amatori Pescara.

Secondo di quattro impegni ravvicinati in appena dieci giorni, prima della pausa natalizia, per il torneo di serie C Gold, che alle 20.30 vedrà la palla a 2.

I ragazzi di coach Corvino finalmente hanno capito come si gioca in gruppo, mettendo a frutto i nuovi accorgimenti tecnici e tattici, meno individualismi e maggiore circolazione di palla, per arrivare più “centrati” al tiro dal campo, per migliorare le percentuali realizzative.