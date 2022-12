L'Air basket Termoli ospita il Magic Chieti al PalaSabetta, si cerca l'aggancio

TERMOLI. Archiviata la sconfitta di Pescara, che comunque ha prodotto altri segnali positivi, l'Air basket Termoli torna al PalaSabetta, stasera alle 18, contro il Magic Chieti, con cui aveva conquistato la prima vittoria dell'anno e per di più in trasferta. Squadre a stretto contatto e in caso di affermazione ci sarà l'aggancio in classifica, in piena zona play-off.

Per questo occorre ancora una volta, come nelle precedenti occasioni, l’apporto del pubblico compatto e vociante per trascinare il quintetto di coach Corvino verso una nuova vittoria.

Notizie positive anche dall'infermeria, i ragazzi stanno bene, è rientrato in gruppo anche Gaston Fredes, ma per la quota stranieri contro il Magic giocherà ancora Erik Dimitrov, sta per rientrare nel gruppo anche D’Arrigo. Insomma la squadra ha assunto una sua dimensione e ci sono tutti gli ingredienti giusti per fare bene da qui alla fine della regular season.