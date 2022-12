Prova gagliarda ma non basta, l'Horizon batte l'Airino basket

TERMOLI. Era stata presentata come una controprova difficile per l'Airino basket Termoli, che sabato 10 dicembre è stata ospite dell'asd Horizon society di Torrevecchia Teatina. Gli abruzzesi si presentavano col biglietto da visita del miglior attacco del campionato.

Il match si è chiuso 66-51 per i padroni di casa, al termine di una «Partita equilibrata, e ben giocata», come ha riferito coach Salvatore Coppola.

Una sconfitta che scotta che ha visto i gialloblù non cedere di un passo i primi due quarti, con i teatini allungare solo nell'ultimo minuto nel secondo quarto.

Diverso il terzo quarto, dove tatticamente i padroni di casa del Horizon bk, cambiando difensivamente qualcosa rendono la fase offensiva dell'Airino poco producente, scavando un solco di 16 punti, ricucito a dieci sul finale. Nell'ultimo quarto, gli adriatici con diversi cambi di difesa cercano di aggredire punteggio e partita, andando anche sotto la doppia cifra di svantaggio, ma culminano in pieno la rimonta, lasciando il campo con il rammarico di non averci creduto mai fino in fondo. I teatini con questa vittoria consolidano il secondo posto, con una partita da recuperare, e gli adriatici rimangono in fondo alla classifica in buona compagnia.