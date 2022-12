Air basket Termoli tenta una nuova impresa a Chieti

TERMOLI. L’incontro tra l’Air basket Termoli e il Teate basket Ssd, valevole per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie C Gold, si disputerà oggi pomeriggio, mercoledì 14 dicembre alle ore 18 presso il PalaTricalle di Chieti.

L’incontro è stato anticipato poiché nella giornata di sabato è previsto una gara di pugilato.

Una gara che potrebbe ancor di più rilanciare le ambizioni play off della squadra di coach Corvino, autore tre giorni fa di una prova maiuscola e autoritaria contro il Magic Chieti, l’altra formazione teatina che contro di noi ha conosciuto due sconfitte sia all’andata che al ritorno.

Il Teate, battuto al PalaSabetta all’andata, non sta navigando in acque calme e quindi ai termolesi, oggi pimpanti, gli si presenta una ghiotta occasione per scappare ulteriormente in classifica e cosi consolidare la zona Play off alla quale ambiscono in società. 3 vittorie su cinque incontri da quando è arrivato Corvino e se andiamo a vedere le due sconfitte della giovane conduzione del “Pupo Nero” sono arrivate fuori casa, e scusate se è poco contro la prima in classifica Nuovo Basket Aquilano e a Pescara contro gli Amatori Pescara, che oggi sono secondi, mentre hanno dovuto arrendersi contro il Termoli il Mosciano in casa loro, e il Vasto e Magic Chieti al PalaSabetta.

Oggi la squadra è migliorata, l’arrivo di Dimitrov ha dato concretezza, ma anche il ritorno, dopo l’infortunio, di D’Arrigo. Si è sentita molto la sua assenza.

Il miglioramento di “ Bubu” Kakha Zighenti, il recupero dell’argentino Gaston Fredes, Kalvis Sprude, il ritorno spumeggiante di Claudio Suriano, ma di tutta la squadra in genere, fanno ben sperare per un futuro positivo.

Galleria fotografica