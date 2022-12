Air basket Termoli espugna ancora Chieti

TERMOLI. Air basket Termoli fa doppietta, nel giro di pochi giorni due vittorie contro le formazioni di Chieti, prima il Magic al PalaSabetta, ieri sera in trasferta, 69-55 contro il Teate.

I ragazzi di coach Corvino hanno la meglio sui padroni di casa in una contesa per niente facile visto l'entusiasmo dei padroni di casa dopo la vittoria contro Mosciano.

La partita inizia con i nostri ragazzi un po' contratti, ma questo dura solo il primo quarto; nel secondo mettono in chiaro subito le cose e la testa avanti e non permettono con il giusto carattere e la cattiveria agonistica che sempre li deve contraddistinguere di rientrare in partita.

Rientrati dopo la pausa di metà partita, il quintetto di Corvino gestisce la partita trovando canestri importanti sia dagli esterni che dalla batteria dei lunghi, con Sprude miglior realizzatore.

Da questo momento per la squadra adriatica inizierà il campionato che ha voluto sin dall'inizio, con una serie di scontri al vertice che diranno quanto questo gruppo potrà ambire a traguardi prestigiosi.

Prossima palla a 2 al Palasabetta l'8 gennaio contro la capolista Nuovo Basket Aquilano.

Sono 4 le vittorie per l'Air basket Termoli nella gestione Corvino. Come volevasi dimostrare la squadra termolese ormai pare abbia definitivamente imboccato la strada giusta per essere la guastafeste di molte altre formazioni blasonate e il fatto che alla ripresa dopo la sosta natalizia avrà di fronte al PalaSabetta la capolista Nuovo Basket Aquilano deve essere uno sprone per continuare a volare e questo dovrà riempire il palazzetto.