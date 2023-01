Al PalaSabetta primo match dell'anno: l'Air Termoli sfida la capolista

TERMOLI. Dopo l’inversione di tendenza maturata a fine autunno, torna in campo, sul parquet del PalaSabetta, il quintetto dell’Air basket Termoli.

Riprende il campionato di Serie C Gold con un ostacolo impervio, rappresentato dalla capolista Nuovo Basket Aquilano, di scena sul parquet di via Ischia dalle 18 di domani.

Uno scontro che all’andata ha saputo regalare emozioni, nonostante la sconfitta su un parquet difficile come quello del PalaAngeli, e che ora diventa fondamentale per riprendere in mano le sorti del campionato.

Questa volta, però, il team guidato dal coach Valerio Corvino potrà contare anche sul sostegno del nostro pubblico di casa, ricordando come prima della sosta abbia mostrato nelle ultime gare, sia in casa che fuori il suo miglior volto.

Certo, la gara in programma domenica pomeriggio appare proibitiva, ma anche prendendo in considerazione proprio il match dell’andata e i progressi compiuti a fine girone, con Corvino che in poche settimane ha saputo ridare nerbo a una squadra che nelle prime uscite sembrava svuotata, nulla è deciso.

Qualora dovesse arrivare una vittoria contro i primi della classe, sarebbe una iniezione di autostima che non precluderebbe nulla per quanto riguarda l’immediato dei nostri ragazzi.

Queste le parole del coach avversario, Marcelo Zubiran: "Sotto la calza della Befana un regalo dei nostri ragazzi di C Gold, che hanno chiuso l'anno al comando del Campionato e sono attesi domenica alla ripresa del torneo da una dura trasferta sul campo dell'Air Termoli, squadra rinnovata profondamente con numerosi innesti di alto livello.

I ragazzi hanno passato le feste lavorando sul parquet del PalaAngeli e sono pronti per la trasferta in riva all’Adriatico”.

L’appello è quello di gremire il PalaSabetta.