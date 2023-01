Il basket in carrozzina approda all'istituto Majorana

TERMOLI. Doppio appuntamento per valorizzare la disciplina del basket in carrozzina, quello in programma tra il 18 e il 19 gennaio.

Il basket in carrozzina, sport tra i più spettacolari, coinvolgenti ed emozionanti, sarà presentato ed analizzato negli aspetti tecnici e didattici agli studenti del corso di Laurea Ampa dell’Università del Molise e agli studenti, del Liceo Scientifico “A. Romita” indirizzo sportivo di Campobasso e dell’Istituto “E. Majorana “di Termoli.

La presenza dai vertici nazionali della Fipic nella persona del suo presidente Fernando Zappile e del Ct Carlo Di Giusto con la squadra da lui allenata l’Amicacci Abruzzo di serie A, permetteranno agli studenti Molisani di vivere due giorni ricchi di contenuti tecnici e culturali dove la prestazione sportiva si accompagna ed include un percorso di crescita sportivo e personale, individuale e di squadra. L’interazione con la squadra consentirà di comprendere meglio quelli che sono i risultati e la prestazione sportiva ma anche di conoscere i risvolti che l’impegno, gli allenamenti e le partite possono avere nella quotidianità di ognuno e della. collettività.

Il presidente Zappile presenterà gli obiettivi e le attività federali finalizzate alla promozione sportiva sul territorio. Il Direttore tecnico illustrerà un modello di allenamento finalizzato all’apprendimento dei fondamentali e del gioco di squadra della disciplina.

A Termoli, mercoledì prossimo, 18 gennaio, alle 10.30 seminario “La pallacanestro in carrozzina: sport paralimpico”.

Interverranno Maria Maddalena Chimisso, dirigente scolastico; Fernando Zappile, presidente Fipic; Carlo di Giusto, Ct Nazionale Italiana e Amicacci Abruzzo; la squadra Amicacci Abruzzo. Modera Anna Lemme, allenatrice Fipic.

