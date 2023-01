Sfuma per un canestro la vittoria a Isernia, calo di tensione fatale all'Air Termoli

In trasferta

In trasferta lun 16 gennaio 2023

TERMOLI. Un solo canestro, è questa la differenza tra una vittoria e una sconfitta e per l'Air Termoli resta l'amaro in bocca di dover interrompere una striscia significativa.

Il derby disputato ieri sera ha visto prevalere per 70-68 la New Fortitudo Isernia, complici due possessi smarriti in attacco, prima di aggredire il ferro.

I padroni di casa riescono a rimontare e portare a casa un successo che poteva arridere anche al quintetto di coach Corvino. Una trasferta che deve far riflettere, occorre lavorare sui cali di tensione, il primo campanello d'allarme c'era stato anche al PalaSabetta contro il Nuovo Basket Aquilano, anche se poi in casa era arrivata la vittoria.