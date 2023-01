L'Airino basket chiude l'andata con una sconfitta casalinga

TERMOLI. Si chiude con una sconfitta casalinga 38-57 il girone d'andata dell'Airino basket Termoli, che aveva un valore doppio, visto che era un derby sentito emotivamente. Due, quarti di gran spessore, come accade già da diverse partite, ma con buco in termini di punteggio nel terzo quarto, dove gli ospiti, ben guidati da coach Celenza, costruiscono un muro difensivo dove De Fenza & C. sbattono e raccolgono pochissimo con percentuali bassissime.

Il divario di meno 15, abbassa morale e forze per il Gialloblu, che nell'ultimo quarto, vedono sempre di più allontanarsi la possibilità di ricucire lo strappo, con gli ospiti che hanno più energie e idee, e non si lasciano sfuggire questa grossa occasione di sbancare il "PalaSabetta" di Termoli.

Domenica i Gialloblu chiuderanno il girone d'andata in trasferta contro il G.S. L'Aquila, pausa di riflessione e ripartenza.

IL TABELLINO

Airino

Fanelli 11, Gioia 6, Ardanese 6, De Fenza 5, Marone 5, Pascucci 3, Spontoni 2, Parente, Silos, Gregoretti, Benaduce, Travaglini,

All. Coppola S.

Amici Bk San Salvo

Di Casoli 26 Di Carlo 3 Marinucci M., 3 Marinucci A., 3 D'Adamo, 6 Pugliese, Di Pompo, Tondo 2, Laverghetta 4, Stefano 4, D' Angelo, Staniscia 6.

All. Celenza S.

Parziali 12/18, 27/34(15/16), 33/48 (6/14), 38/57(5/9).

Falli antisportivi Tondo (San Salvo) Gioia (Airino) Tecnici Pascucci (Airino)

Arbitri: Di Leandro Giacomo di San Vito Chietino Di Federico Luca di Chieti.