Air Termoli cerca il riscatto immediato, Mattia Gangale: «Daremo il massimo»

TERMOLI. Dopo lo sfortunato match tutto molisano a Isernia, perso per un soffio, si torna al Palasabetta per un altro scontro diretto ai vertici della classifica: l’Air Basket incontra il Roseto Basket per il quindicesimo turno stagionale.

Solo 4 punti di differenza a dividere le due squadre.

Le parole di Mattia Gangale, guardia, ieri nella seduta di allenamento: “Purtroppo domenica scorsa non è andata come speravamo, però siamo sicuri di dare tutto e davanti al nostro pubblico cercheremo di portare a casa i due punti”.

All’andata i Rosetani vinsero 81-53 un distacco di ben 28 punti e fu la partita dell’esordio di coach Valerio Corvino, ma dopo questa prima battuta a vuoto iniziò una risalita in classifica poderosa, marcia interrotta a Isernia. L’appello è sempre quello: gremite il PalaSabetta.