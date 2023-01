Air basket Termoli sconfitta al PalaSabetta dal Roseto basket

Air basket Termoli-Roseto basket

TERMOLI. Sconfitta di 20 punti l'Air basket Termoli al PalaSabetta, gremito come sempre, dalla formazione capolista Roseto basket 20.20. Il punteggio finale alla sirena è stato di 78-58 a favore degli ospiti.

Un gara difficile, che ha visto la formazione ospite in vantaggio per gran parte del match. Ora testa alla prossima contro il Vasto Basket! Seconda sconfitta di fila dopo il derby perso per un solo canestro di domenica scorsa.