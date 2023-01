Airino basket Termoli battuto 71-34 all'Aquila

TERMOLI. Airino basket Termoli battuto 71-34 all'Aquila. Si chiude con una brutta sconfitta il girone d'andata dei gialloblù, che all''Aquila subiscono nei due quarti finali un parziale duro da digerire.

Due quarti in perfetto equilibrio 26-23, che non lasciava certo presagire il dopo, con un infortunio a Rinaldi e un doppio fallo tecnico al De Fenza, l'ultimo ad arrendersi e vera spina nel fianco della team abruzzese. Ripartire, non sarà semplice e solo il lavoro potrà aiutare il team a ritrovare serenità e risultati