Un derby di capitale importanza: Manrico Pitardi "presenta" la sfida col Vasto

TERMOLI. Dopo la delusione cocente di domenica scorsa al PalaSabetta, per la sconfitta contro l’ottimo Roseto, ecco che il calendario mette di fronte un altro ostacolo da non sottovalutare, il derby con i cugini abruzzesi del Vasto. Qui sono in palio punti pesantissimi in chiave playoff, perché le due squadre sono appaiate in classifica al quinto posto con 15 punti. La vittoria permetterebbe a una delle due di tentare una mini fuga.

Il presidente Manrico Pitardi, che potrete ascoltare in una intervista correlata a questo articolo, ci ha chiamati sostanzialmente per dirci due cose importanti.

La prima per scusarsi con l’immenso pubblico presente sugli spalti, unica squadra del campionato a giovare di cosi tanti tifosi in casa e spesso anche fuori, scusarsi per la brutta prestazione che hanno offerto i ragazzi contro il Roseto. La seconda che la società ha operato un nuovo acquisto e di conseguenza una cessione. In riva all’Adriatico è arrivato Alessandro Corno, figlio di Aldo, già coach della grande Comense e commissario tecnico della femminile - nella nazionale open di basket 3vs3.

Alessandro ha preso il posto della guardia Kakha Zghenti detto Bubu e potrebbe già essere disponibile a Vasto, ma qui sarà il coach Corvino a decidere se è già possibile il suo impiego nel derby Abruzzo molisano. Palla a due ore 18 domenica 29 gennaio 2023.

