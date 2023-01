Molise basket Young Termoli sfiora il successo contro l'Ennebici, sfuma ai supplementari

CAMPOBASSO. Quinto exploit in campionato e doppietta nel derby con la Molise Basket Young Termoli (dopo il successo in riva all’Adriatico all’andata, arriva l’affermazione anche sul parquet di Vazzieri al ritorno) per l’Ennebici Campobasso.

Il quintetto di coach Filipponio parte con il turbo realizzando venti punti e subendone solo cinque. Nel secondo periodo la difesa campobassane è meno performante e consente ai bassomolisani di dimezzare lo svantaggio. Nel terzo quarto gli ospiti si riavvicinano ancora e, nel quarto periodo, con poco più di un minuto da giocare i termolesi hanno quattro punti di vantaggio: 59-63.

Un tiro libero di un concreto Bozza (17 punti per lui alla fine) riporta ad un solo possesso con la tripla di Marinelli (venti i punti al termine) con un secondo ancora da giocare che pareggia i conti. Lo stesso giocatore fallisce il tiro libero supplementare e così si va ai supplementari. Qui trascinati da Pesce – un trentello per lui alla fine – e Rocco (attestatosi a quota quattordici) gli ospiti in due circostanze vanno sul più tre, ma sul finale Singh (24 i suoi punti) dà l’abbrivio ai biancoblù che centrano il successo.

ENNEBICI CAMPOBASSO 75

MOLISE BASKET YOUNG TERMOLI 72

(dopo un tempo supplementare)

(20-5, 37-29; 51-47, 63-63)

CAMPOBASSO: Giangiobbe 2, Marinelli N. 20, Testa J., Singh 24, Di Zinno Fr. G. 3, Cefaratti L. 6, Brienza An. 3, Bozza 17, Cornacchione. Ne: Amorosa M., Pilla M. e De Vivo D. All.: Filipponio.

TERMOLI: Mastronardi V. 3, Talia 13, Avdiu 7, Pesce 30, Reyes Yedwin 3, Rubino 2, Gallo, Rocco 14. All.: Bertinelli.

ARBITRI: Mignogna (Riccia) e Galieri (Termoli).

NOTE: fallo tecnico a Mastronardi e Reyes Yedwin (Termoli).