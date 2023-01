Terzo quarto fatale all'Airino basket contro l'Accademy Loreto Aprutino

TERMOLI. Se le partite di basket dell'Airino durassero solo un tempo, i risultati arriderebbero alla formazione adriatica. Ancora una sconfitta per il quintetto allenato da Salvatore Coppola, che ha ceduto in casa all'Accademy di Loreto Aprutino, nel match di promozione Abruzzo-Molise. Alla sirena, 69-54 il risultato finale per gli ospiti.

Ancora una volta i ragazzi di Coppola, dopo i primi due quarti in equilibrio, si smarriscono nel terzo quarto, dove gli ospiti costruiscono con determinazione e acume tattico il solco nel punteggio che manterranno fino alla fine della partita.

Un ultimo quarto dove Cau & c. rientrano fino al meno 9, ma non riescono in attacco a dare quella spinta in più che manca ormai da troppe partite. Adesso un turno salutare di riposo, e poi in casa arriverà la capolista, dove la prestazione avrà il suo peso per un risultato da referto Rosa.

Airino: Pascucci 7 Ardanese, Fanelli 17, Calenda 3, Cau 10, Barrasso 10, Martino 7, Silos, Limongi, Marone, Spontoni,

All. Coppola S.

Accademy Loreto Aprutino: Di Martino 11, Delle Monache 2, Cantagallo 7, Russi F. 11, Giancaterino 12, Tini 6, Buccella 7, Russi A. 4, Petrucci 9.

All. Di Carmine Gl.

Parziali: 20-16, 36-41, 42-59, 54/69.

Arbitri: Gianbuzzi di Ortona e Di Paolo di Chieti.