La grinta di Nicolas D'Arrigo, «L'Air Termoli vuole tornare a vincere subito»

TERMOLI. Il Pala Sabetta tornerà a gremirsi stasera, dove dalle 18 con la palla a due l’Air basket Termoli proverà a mettersi alle spalle l’esito delle ultime uscite, reduci dalla sconfitta di Vasto.

Sul parquet dell’impianto di via Ischia arriva l’ennesima formazione abruzzese (nel girone della serie C Gold lo sono tutte, meno Isernia e Termoli), l’Olimpia Mosciano Sant’Angelo.

“Abbiamo avuto una brutta sconfitta a Vasto quindi siamo giù di morale, però bisogna resettare e pensare subito che abbiamo un’altra partita domenica. Adesso giochiamo contro l’Olimpia Mosciano, è una partita importante perché giochiamo in casa e dobbiamo far vedere al nostro pubblico che vogliamo far bene nella fase a orologio. Termoli è una piazza che si merita di arrivare in alto”.

Le parole di Nicolas D’Arrigo prima del match di domenica al Pala Sabetta contro l’Olimpia Mosciano sono rappresentative della voglia di riscatto del quintetto guidato dal coach Valerio Corvino, perché contro Isernia, Roseto e Vasto la squadra ha ceduto solo nel finale, specie nei due derby.

L'avversario di oggi è rognoso, ma all'andata fu battuto in casa e sarebbe bene riprendere quel trend, nella terz’ultima gara del girone di ritorno, prima che prenda il via la cosiddetta fase a orologio, propedeutica ai play-off.