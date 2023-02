Air Termoli chiude in trasferta contro l'Unibasket Lanciano la regular season

TERMOLI. “Arriviamo da una partita importante, una vittoria che ci ha sbloccato dopo un momento complicato, ma dopo aver battuto Mosciano ci siamo rimessi in corsa per il quinto posto e andiamo a Lanciano carichi e motivati”. Le parole di Alessandro Corno l'ultimo arrivo in casa Air Termoli, a meno di ventiquattro ore dal match di Orsogna, contro l’Unibasket Lanciano.

L'obiettivo del quintetto di coach Valerio Corvino è quello di consolidare il piazzamento play-off, facendo bene nell'ultima gara di regular season, per poi affrontare al meglio la fase a orologio.

La vittoria sull'Olimpia Mosciano ha restituito entusiasmo e fiducia a una franchigia che era reduce da tre sconfitte di fila, alcune davvero brucianti. Palla a due alle 19.