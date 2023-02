Ritorna la febbre del basket ed è subito Air Termoli-Vasto nella fase a orologio

TERMOLI. Si ricomincia, domani, domenica 26 febbraio, per l'Air Basket Termoli la fase a orologio e subito derby con Vasto Basket, occasione per rivedere subito il PalaSabetta stracolmo di tifosi, ora non è più tempo di scherzare.

Tutta una tirata fino al prossimo 30 aprile, questo weekend palla a due pronti via, di seguito il calendario completo della fase a orologio:

Serie C Gold Abruzzo e Molise

IL CALENDARIO DELLA FASE A OROLOGIO

Serie C Gold

ABRUZZO e MOLISE

Fase a Orologio 2022/2023

1^ Giornata

MOSCIANO-AMATORI PESCARA

LANCIANO-TEATE CHIETI

ROSETO 20.20-L’AQUILA

ISERNIA-MAGIC BASKET CHIETI

TERMOLI-VASTO.





Galleria fotografica