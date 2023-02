Air Termoli-Vasto basket: «Tutti al PalaSabetta»

TERMOLI. Dopo quello sul Termoli calcio "Tutti in curva", che abbiamo diffuso ieri, sul ponte di via Abruzzi comparso anche lo striscione per l'Air Termoli basket, che invita "Tutti al Palazzetto!" oggi alle 18.

«Vi aspettiamo, difendiamo la nostra città! Onoriamo i nostri colori!»

In programma la prima sfida della fase a orologio della serie C Gold di basket tra Air Termoli e Vasto, diretta concorrente per raggiungere i playoff. Da subito uno scontro che sa di derby fondamentale per i ragazzi dell’Air Basket che necessitano ora più che mai del sostegno del pubblico di casa.

«Il countdown è terminato! - sottolinea la stessa società termolese - dopo tanta attesa alle ore 18 al PalaSabetta si dà il via alla fase ad orologio che metterà in palio l'accesso diretto alla serie B o, in seconda battuta, alle semifinali. Dovremo affrontare come prima partita il Vasto, compagine che nella regular season ha avuto la meglio in entrambi i confronti. Nonostante non saranno della partita due elementi dell'Air Basket, i ragazzi di coach Corvino daranno il massimo per iniziare bene questo percorso sportivo convinti dei propri mezzi e spinti dal solito pubblico, caloroso e partecipe come su pochi parquet della categoria».