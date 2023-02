Ultimi due minuti di fuoco al PalaSabetta e il Vasto basket vince sull'Air Termoli

TERMOLI. Non è stato sufficiente lo straordinario apporto dei tifosi, che hanno gremito gli spalti del PalaSabetta, oggi pomeriggio. Le lancette della fase a orologio sono partite a rilento e il Vasto Basket si conferma bestia nera dell’Air Termoli, sconfitta per la terza volta in 3 gare nella stagione della serie C Gold. Stavolta alla sirena il referto vede 77-62.

Ma il divario è maturato solo nell’ultimo quarto, poiché a metà gara e nella terza frazione di gioco, le due squadre erano appaiate, 38-38 e 51-51.

Negli ultimi due minuti è successo davvero di tutto e i tifosi termolesi hanno fatto sentire la propria voce, tanto che il gioco è stato fermo a lungo, prima che fosse ripreso con tiri liberi decisivi degli ospiti.

La panchina dell’Air Termoli è stata espulsa nel finale concitato.

