Non solo polemiche dall'Abruzzo dopo il match Air Termoli-Vasto Basket

Termoli "Al PalaSabetta in realtà la gioia e la soddisfazione sono state annegate da un pomeriggio che mai dovresti vivere in un campo di basket"

VASTO. La Vasto Basket domenica sarà impegnata in una delicata sfida casalinga, la seconda della fase ad orologio valevole per un posto nei playoff. I biancorossi ospiteranno il Roseto.

L'appello della società alla città è quello di sostenere la squadra e di andare numerosi al PalaBcc. Inoltre la società con una nota stampa è tornata sui fatti di Termoli, dove aldilà della vittoria è stato registrato un atteggiamento antisportivo di una piccola parte della tifoseria molisana:

"Nessuno lo può negare. Domenica scorsa alle ore 18 abbiamo disputato, vincendo, la prima gara a Termoli.

In realtà la gioia e la soddisfazione sono state “annegate” da un pomeriggio che mai dovresti vivere in un campo di basket.

Non vogliamo fare nessuna polemica, né tantomeno colpevolizzare i tantissimi spettatori di Termoli che avranno vissuto lo stesso nostro disgusto.

Vogliamo anzi dire che ringraziamo 2 giocatori del Termoli che per fermare la “furia” di chi invece era paralizzato dalla cieca esaltazione, sono stati sanzionati per aver abbandonato la panchina della loro squadra: grazie.

Che all’interno di 400 o 500 spettatori ci possano essere i soliti 20 che farebbero meglio a passare il tempo in un bar, purtroppo è storia nota e da essi nessuno di noi si potrà mai difendere. La cosa che ci lascia sgomenti, però, è che alcune situazioni siano originate da comportamenti irriguardosi e vergognosi anche di tesserati (ce n’erano più d’uno).

Questi ultimi, invece non hanno scuse.

Trasformarsi in “capopopolo”, dar vita a risse e scorrettezze inguardabili trascinando con sé anche quei “poveretti” già citati sugli spalti, davanti a ragazzi, famiglie e sportivi, è una vera vergogna che non vorremmo mai vedere.

Forse alcune soluzioni ci sono e abbandonando le vie legali che non ci appartengono, suggeriamo a chi può di intervenire, di farlo e non di far finta.

Difendere il basket tocca in maniera primaria a chi ne ha la responsabilità quindi credo che possono intervenire, in questi casi:

1. Dirigenza delle società coinvolte.

2. Arbitri presenti e responsabili di quella gara.

3. F.I.P.

Lasciare che questi fatti restino impuniti aumenta la possibilità di ripetersi…. Non ce ne voglia il Termoli basket, continueremo a restare amici, ma certe posizioni vanno però prese."