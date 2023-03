In casa Air Termoli si guarda al futuro, domenica match delicato a Pescara

TERMOLI. In casa Air basket Termoli si pensa all’incontro di domani, al palasport di Pescara, contro l’Amatori 1976.

Serviranno grinta e sudore per battere un avversario così ostico e potrebbero non bastare, perché ricordiamolo, l’Amatori Pescara è prima in classifica seppur in coabitazione.

Ma prima di Pescara, inevitabilmente, si deve tornare sulla sconfitta casalinga davanti ad un palazzetto tutto esaurito è arrivata una sconfitta molto indigesta, poi se ci aggiungiamo le conseguenze disciplinari che si è portata dietro, ci auguriamo che non ce ne siano anche a livello psicologico, dopo multe, inibizioni dirigenziali, ammonizioni di giocatori e squalifica del PalaSabetta.

Vedremo gli sviluppi.

Aldilà di questo, però qualcosa di tecnico bisogna dirlo di pecche sempre le solite sono emerse ancora contro il Vasto, difesa poco concentrata, sotto canestro spesso si sbagliano centri davvero semplici, per non parlare della media errori su tiri liberi che sono il tallone di Achille se mettessimo insieme come punti persi, tutti i tiri liberi tirati nella regular season e in quella di sette giorni fa, hanno pesato tantissimo.

Non vogliamo poi parlare sulle percentuali di precisione sui tiri da 3, tutti i nostri avversari quando ci provano sembra abbiano il telecomando, anche il Vasto è stato precisissimo, l’Air Termoli a volte non arriva nemmeno vicino al canestro, già lo dicemmo in passato questa cosa, sarebbe bene facessero diverse sessioni di allenamento in questo senso.

A parlare per il prossimo impegno è il capitano Silvio Marinaro: «La partita contro il Vasto a parte il finale siamo stati un po’ sfortunati, con le altissime percentuali che hanno avuto loro da tre punti, purtroppo è andata cosi, ma ora dobbiamo pensare alla gara con il Pescara che è una delle favorite completa, però la strada è quella giusta, continuare a lavorare perché il campionato è ancora lungo e noi ci crediamo sempre».