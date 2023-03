Basket in carrozzina, Fly Sport punta alla vittoria nella prossima sfida

TERMOLI. Un bel campionato quello della pallacanestro in carrozzina di serie B, al quale sta partecipando la Fly Sport. I cestisti molisani, inseriti nel Girone Centro dove sono presenti 6 squadre, si allenano costantemente per portare a casa buoni risultati, nonostante quest’anno la competizione non sia semplice. In campo, infatti, team decisamente forti che, però, non spaventano i ragazzi della FLY che in questa stagione possono contare anche Francesco Greco Bracus, atleta che, inoltre, milita nel Giulianova, in serie A e che potrebbe far parte della nazionale.

Intanto, i molisani si preparano alla sfida della prossima domenica contro il Don Orione, per poi incontrare il 19 marzo l’Asinara Sardegna.

“Siamo in cerca di punti – ha commentato il presidente della Fly Sport Molise, Gabriele Pasciullo – Stiamo registrando delle sfide, tutto sommato, equilibrate. Ma ora dobbiamo portare a casa la vittoria, dopo le ultime sconfitte”.