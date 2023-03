Air Termoli in campo a Roseto degli Abruzzi, serve uno scatto d'orgoglio

TERMOLI. L’orologio dell’Air basket Termoli è ancora fermo. Due partite e due sconfitte nella fase post season che prelude ai playoff, maturate in casa, nella contestata sfida col Vasto basket e a Pescara, contro la corazzata Amatori.

Stasera si torna sul parquet, al PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi, dalle 20.

«La partita di domenica scorsa è stata molto difficile per le condizioni in cui era la squadra. Era difficile ma abbiamo usato tanta energia in difesa. Contro il Roseto dobbiamo difendere così, stiamo un po’ meglio e quindi speriamo di fare una grande partitaۚ», le parole di Erik Dimitrov a poche ore dal match.

Un altro scontro tanto difficile quanto importante quello di sabato contro il Roseto Basket 20.20. I ragazzi dell’Air Basket saranno di scena al Palasport di Roseto degli Abruzzi per un game in cui si dovrà combattere per la vittoria e per risollevare le sorti del campionato.

Roseto ha una tradizione cestistica da massima serie invidiabile, questo non vuol dire che l’Air comunque parte battuta.

Un incontro delicato anche per guadagnare l’accesso alla fase a eliminazione diretta, che l’Air Termoli affronta con una infermeria piuttosto affollata.

Playoff che si annunciano ancora più importanti, poiché il Consiglio Federale ha deliberato un aumento da tre a quattro delle squadre promosse alla prossima B Interregionale.

La prima classificata al termine della fase a orologio salirà direttamente, mentre le altre tre usciranno fuori dalle quattro partecipanti ai playoff.