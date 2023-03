Airino Basket 60-Horizon 49: i gialloblù infilano la quinta vittoria consecutiva

TERMOLI. Airino Basket 60-Horizon 49: i gialloblù infilano la quinta vittoria consecutiva, e mantengono l'ultimo posto utile per gli eventuali play-off.

Partita equilibratissima, dove Cau & C. tracciano un piccolo solco, che si portano avanti per tutto il match, con gli abruzzesi a rintuzzare ogni tentativo di un ulteriore allungo. Difese ferree e rigorosamente a uomo, dove ha avuto la peggio Fanelli uscito dalla partita troppo presto per problemi di falli non riuscendo ad esprimersi al meglio. Da parte del Gialloblù, l'esperto Davico si è caricato tutto il peso tecnico del team, distribuendo assist e punti personali.

Senza alzare troppo lo sguardo, si va avanti per confermare prestazioni e risultati. Arriveranno tempi sempre più duri e difficili da superare, ma con la consapevolezza che si possono superare insieme.

IL TABELLINO

Airino

Pascucci 6 Gioia, Davico 22, De Fenza 10, Fanelli 3, Cau 9, Barrasso 9, Gregoretti, Silos n. e., Spontoni, Benaduce 1.

All. Coppola

Horizon

Pica, Di Muzio M.12, Merola 4 Dessi, Mantini 2, Narino 18, Costanzo 5, Di Marco 5, Di Muzio L. 3.

All Di Nallo

Arbitri: DI Leandro di San Vito & Mastrocola di Francavilla

Tecnico alla panchina Torrevecchia T. e Airino bk

Parziali: 16/8, 29/22, 43/35, 60/49.

